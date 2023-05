Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für Daniel Graf waren die vergangenen Wochen ein Traum. Zusammen mit seiner Familie verlebte der Trainer des Fußball-Oberligisten SV Morlautern einen wunderschönen Urlaub in den USA. Alptraumhaft lief es ohne ihn dagegen für seine Elf in den ersten beiden Ligaspielen. In der Heimpartie am heutigen Freitag (19.30 Uhr) gegen den FK Pirmasens kann der SVM aber wieder auf seinen schmerzlich vermissten Trainer zählen.

Für den ehemaligen Fußballprofi wird diese Partie mit einer neuen Erfahrung verbunden sein. Denn erstmals wird er seine Mannschaft in einer Oberligapartie coachen. Eine Premiere, die