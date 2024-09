Auf einem Stadtfest in Solingen tötet ein mutmaßlicher IS-Attentäter drei Menschen – wieder ist die Tatwaffe ein Messer. In den Tagen danach diskutiert die Politik über strikte Maßnahmen: Nicht nur Forderungen nach schärferen Asylgesetzen werden laut, sondern auch nach Waffen- und Messerverboten in der Öffentlichkeit. Mit dem Gedanken allerdings scheint sich die Stadt Kaiserslautern bislang (noch) gar nicht auseinanderzusetzen.

Den Artikel dazu lesen Sie hier.