Auf einem Stadtfest in Solingen tötet ein mutmaßlicher IS-Attentäter drei Menschen – wieder ist die Tatwaffe ein Messer. In den Tagen danach diskutiert die Politik über strikte Maßnahmen: Nicht nur Forderungen nach schärferen Asylgesetzen werden laut, sondern auch nach Waffenverbotszonen in der Öffentlichkeit. Besonders auf Veranstaltungen. Mit dem Gedanken aber scheint sich die Stadt Kaiserslautern bislang nicht auseinanderzusetzen. Warum?

Drei Tote, das ist die erschütternde Bilanz. Erstochen mit einem Messer in den Hals – direkt vor der Live-Bühne, als Hunderte gerade ein „Festival der Vielfalt“