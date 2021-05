In der Innenstadt sorgte am Mittwochmittag ein größerer Polizeieinsatz rund um die Mall für Aufsehen. Mehrere Polizisten und Streifenwagen waren am „K in Lautern“ unterwegs, weil der Polizei telefonisch gemeldet wurde, „dass jemand gehört hat, es sei eine Bombe in der Mall versteckt“, wie ein Polizeisprecher es erklärte. Da den Beamten schon kurz nach dem Notruf aufgefallen sei, dass dieser von einem amtsbekannten Mann abgesetzt wurde, war den Beaten schnell klar, dass es sich um ein Fehlalarm handelte. „Wir haben deshalb auch die Mall nicht geräumt“, erklärte der Sprecher weiter, stattdessen sei der Anrufer aufgegriffen worden. Dessen Stimme sei auf Band gut zu erkennen, und der Mann habe den Anruf eingeräumt. Er soll in einer Fachklinik untergebracht werden.