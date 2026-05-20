Im März starb eine Radfahrerin durch einen Unfall in der Trippstadter Straße. Die Stelle ist für Radfahrer gefährlich, sagen BUND und Klimalautern. Sie fordern Verbesserungen.

Nicht nur zu Stoßzeiten herrscht im Bereich der Kreuzung Brandenburger Straße und Trippstadter Straße reger Verkehr. Über die Brandenburger Straße rollen zahlreiche Autos von der Pariser Straße in Richtung Einkaufsmärkte in der Zollamtstraße, zum Hauptbahnhof und zum Elf-Freunde-Kreisel und umgekehrt, ehe sie an einer Kreuzung in die Trippstadter Straße übergeht, die den Verkehr von der Universität und den Instituten hinab in Richtung Innenstadt führt. Dort, wo sich Brandenburger und Trippstadter Straße treffen, mündete noch eine kleinere Straße, die Balbierstraße, in die stark frequentierte Kreuzung ein. Und genau dort ist es am 2. März gegen 15 Uhr zu einem tragischen Unfall gekommen. Wie Oberstaatsanwalt Udo Gehring bestätigte, war eine 42-jährige Radfahrerin auf dem Fahrradstreifen von der Brandenburger in Richtung Trippstadter Straße unterwegs. Ein 68-jähriger Autofahrer, der nach der Ampel nach rechts in die Balbierstraße abbiegen wollte, übersah die Frau, es kam zu einem Zusammenstoß. Bei dem Sturz zog sich die Frau schwere Kopfverletzungen zu. Drei Tage später starb sie im Krankenhaus. Wie der Oberstaatsanwalt mitteilte, soll eine Unfallrekonstruktion helfen, den genauen Hergang zu ermitteln.

Stadt hat Kreuzung nach Unfall überprüft

Dessen ungeachtet hatten die Kaiserslauterer Kreisgruppe des BUND und der Verein Klimalautern nach dem tödlichen Unfall Verbesserungen für Radfahrer gefordert. Zwar seien an dieser Kreuzung bereits Maßnahmen umgesetzt worden, doch „der tragische Unfall zeigt, dass die Sicherheit für Radfahrende hier noch immer nicht ausreichend gewährleistet ist“, erklären die Gruppen. Sie fordern deshalb, „die Kreuzung erneut zu überprüfen und weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit umzusetzen, etwa durch klarere Markierungen, bessere Sichtbeziehungen, andere Vorfahrtsregelungen, bauliche Veränderungen oder noch weiter angepasste Ampelschaltungen“.

Geprüft hat die Stadtverwaltung die Kreuzung nach dem Unfall bereits, sie „sieht aber keine kurzfristige Möglichkeit, hier weitere Verbesserungen umzusetzen“. Die Schutzstreifen seien über die gesamte Kreuzung rot markiert und die Markierung erst kürzlich erneuert worden, um auf den Radverkehr hinzuweisen. Sie seien klar und eindeutig, betont die Stadt. Daneben haben Radfahrer laut Verwaltung an der Ampel in der Brandenburger Straße ein vorgeschaltetes Grünsignal, sie starten also früher als Autos, Lastwagen und Busse. Dadurch seien Radfahrer bereits vor dem ersten Auto im Kreuzungsbereich und besser sichtbar. An den Vorfahrtsregelungen lasse sich dort nach Auffassung der Verwaltung nichts verändern. Nach Informationen der Stadt habe bei dem Unfall im März zudem ein klarer Regelverstoß des Autofahrers vorgelegen.

Einfahrt in Balbierstraße untersagen?

Um den Radverkehr dennoch stärker ins Blickfeld von Autofahrern zu bringen, könnte lediglich die Haltelinie der Autos zurückgesetzt werden, so die Stadt, was eine Anpassung der Ampelschaltung nötig machen würde. Daneben könnte geprüft werden, ob gegebenenfalls das Rechtsabbiegen des motorisierten Verkehrs in die Balbierstraße untersagt werden kann. „Hierfür müsste jedoch eine Verkehrsuntersuchung vorgenommen werden, die Verkehrsströme ermittelt und die Verträglichkeit einer solchen Änderung untersucht werden“, erklärt die Verwaltung. Kurzfristig sei das nicht umsetzbar.

Tobias Wiesemann, Co-Vorsitzender des BUND und Grünen-Fraktionschef im Stadtrat, bringt einen weiteren Vorschlag in die Diskussion ein: „Vielleicht könnte man an der Einfahrt in die Balbierstraße ein Berliner Kissen installieren.“ Autofahrer würden so mit geringerem Tempo in die Straße einfahren. Wiesemann, selbst passionierter Radfahrer, kennt die Kreuzung gut. Insbesondere für Radfahrer, die der Trippstadter Straße weiter in Richtung Innenstadt folgen, sei die Querung gefährlich. Denn er habe beobachtet, dass Autos teils mit hoher Geschwindigkeit nach rechts in die Balbierstraße abbiegen. Ob das Aufbringen eines Berliner Kissens an dieser Stelle überhaupt umsetzbar sei, könne er aber nicht einschätzen.

Weitere Stellen in der Stadt identifizieren

BUND und Klimalautern mahnen in ihrer Mitteilung derweil zur gegenseitigen Rücksichtnahme. Autofahrer sollten beim Abbiegen besonders auf Radfahrer achten und den Schulterblick nicht vergessen. Wer Rad fährt, sollte dringend einen Helm tragen. Nach Wiesemanns Informationen sei das bei der 42-Jährigen am 2. März nicht der Fall gewesen. „Jeder tödliche Verkehrsunfall ist einer zu viel. Unser Ziel muss sein, dass sich Menschen in Kaiserslautern sicher mit dem Fahrrad bewegen können“, so Wiesemann und Thomas Schweickert, Vorstandsmitglied von Klimalautern.

Daher sei es sinnvoll, ähnliche Situationen in der Stadt zu identifizieren und in einen Aktionsplan aufzunehmen, fordern beide. Das tut die Verwaltung nach eigener Aussage bereits. Man rufe regelmäßig die Unfallkommission ein und bespreche die Verkehrssituation im Stadtgebiet. Insbesondere für Stellen mit Unfallhäufungen würden Maßnahmen erarbeitet „und im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten umgesetzt“. Oft sei dies aber mit einem hohen baulichen Aufwand verbunden, etwa einem Kreuzungsumbau. An weiteren als gefährlich eingestuften Stellen gebe es Tempobeschränkungen, da dies die Verkehrssicherheit nachweislich erhöhe. Darüber hinaus erarbeitet die Verwaltung für viele Kreuzungen und Straßenzüge Konzepte, die beispielsweise im Rahmen einer Deckensanierung umgesetzt werden, um nach und nach gefährliche Situationen entschärfen zu können.