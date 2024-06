Einen jungen Storch, der aus seinem Nest gefallen war, haben Vogelfreunde und Freiwillige Feuerwehr am Freitag in Bann mit vereinten Kräften gerettet.

Der Gewittersturm, der am Freitag über Bann fegte, hatte das Storchenkind aus seiner Kinderstube hoch oben im Horst am Bännjer Kindergarten geweht – was Anwohnerin Ingrid Reis beobachtet hat. „Sie hat mich sofort angerufen“, berichtet Arnold Germann. Der frühere Ortsbürgermeister und Storchenfreund eilte herbei und fing den abgestürzten Storchen-Teenager vorsichtig ein. Aber was dann mit dem Jungvogel anfangen? „In meiner Not habe ich kurzerhand die Bännjer Feuerwehr um Hilfe gebeten“, sagt Germann. Diese sei auch umgehend gekommen und habe zudem noch ihre Landstuhler samt Drehleiter mitgebracht. Vor einer großen Zuschauerkulisse brachte ein Feuerwehrmann das Storchenkind dann über die Leiter zurück in sein Nest. „Überglücklich setzte sich der Ausreißer sofort darin nieder. Und nachdem die Drehleiter wieder eingefahren war, kam auch die Storchenmutter zurück ins Nest und klapperte erfreut über die Rückkehr ihres Kindes“, berichtet Germann.