Wegen Beleidigung, Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fiel der 58-Jährige am Sonntagnachmittag negativ auf, als die Beamten gegen 16 Uhr zu der Adresse im westlichen Stadtgebiet gerufen wurden. Zwischen dem 58-Jährigen und drei Jugendlichen war es zu einem heftigen Streit gekommen. Nachdem sie sich zunächst verbal „duellierten“ und es zu gegenseitigen Beleidigungen kam, soll der Mann mit einer Stichwaffe in der Hand die Jugendlichen bedroht haben.

Als die alarmierte Polizeistreife wenig später vor Ort eintraf, hatte der 58-Jährige beim Öffnen der Tür ein Messer in der Hand – nach eigenen Angaben aus Angst, die Jugendlichen oder deren Eltern würden ihn angreifen. Die Beamten konnten den Mann dazu bewegen, das Messer zur Seite zu legen. Anschließend verhielt er sich kooperativ und war auch mit der Durchsuchung seiner Wohnung einverstanden. Dabei wurde außer dem Messer auch noch ein Schwert gefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.