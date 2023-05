Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Nein, meinen Kimono habe ich nicht mitgebracht. In Deutschland habe ich keine Gelegenheit, ihn zu tragen.“ Mirei Arai stammt aus Tokio. In Kaiserslautern ist die Pianistin bereits zum zweiten Mal. Als Korrepetitorin ist sie am Pfalztheater seit 2019 unter Vertrag.

„Ich bin keine Solopianistin“, stellt sie klar. Als Korrepetitorin begleitet sie Sänger, Instrumentalisten, Chöre und szenische Proben. Bereits mit drei Jahren entdeckte sie das Klavierspiel