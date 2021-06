Durch das Starkregenereignis am Donnerstag wurde die komplette Technik im Warmfreibad überschwemmt und zum Erliegen gebracht. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Das Bad, das erst am Mittwoch in die Saison gestartet war, bleibt geschlossen. Wer in Besitz einer gültigen Eintrittskarte ist, kann diese zum Eintritt in die Waschmühle nutzen.