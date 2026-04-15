Was für eine Aufregung: In der vergangenen Woche machte die Nachricht die Runde, dass jetzt auch der Marc Cain Store in der Eisenbahnstraße aufhört.

Die Schließung der Boutique für exklusive Mode wäre nach dem Aus von Pallmann, Jack Wolfskin und Möbel Fuchs erneut eine Hiobsbotschaft für die Kaiserslauterer Innenstadt gewesen. Doch es geht weiter. Vermieter Matthias Bier sagte der RHEINPFALZ auf Anfrage: „Marc Cain schließt in Darmstadt, aber nicht in Kaiserslautern.“ Allerdings habe Marc Cain die Information über die Geschäftsaufgabe in Darmstadt auch an Kundinnen der Kaiserslauterer Filiale gesendet, offenbar, um sie über den Ausverkauf zu informieren.“ Bei ihm seien deshalb zig Anrufe eingegangen.

Im ehemaligen Claussen-Gebäude

Bier hat den Mietvertrag mit Marc Cain, einem Anbieter hochwertiger Damenmode mit Sitz in Bodelshausen am Fuß der Schwäbischen Alb, gerade erst verlängert und ist froh darüber. Er betont: „Klar ist es in Kaiserslautern wie anderswo auch schwieriger geworden, wir haben aber bei den Gewerbeeinheiten immer noch Vollvermietung.“ Außer an Marc Cain hat Bier Geschäftsräume an Guys & Dolls, Seifenmeyer und an einen Friseur vermietet. Dass es laufe, liege auch daran, dass er und sein Bruder Michael mit den Vermietern „ein sehr enges Verhältnis“ pflegten. „Wir schauen immer, dass wir gemeinsam die beste Lösung finden. Wenn es Wünsche gibt, schauen wir, dass wir sie erfüllen.“ Bier verwaltet mit seinem Bruder die Immobilie, in der über 70 Jahre das Modehaus Claussen residierte. Vieles sei auch in der Lage begründet, so Bier. „Wir sind in einem Umfeld, wo es noch mehrere Geschäfte mit einem höherwertigen Angebot gibt, die befruchten sich gegenseitig. Das ist gut.“

„98 Prozent sind Stammkunden“

Heidi Stautmeister, seit 26 Jahren das Gesicht in der Kaiserslauterer Marc Cain Filiale, berichtet wie Bier von vielen aufgeregten Kundinnen, denen sie zum Glück erklären kann, dass kein Ende in Sicht ist. Das Traditionsunternehmen im Premiumbereich, 1974 gegründet, ist seit 35 Jahren in Kaiserslautern. „Wir waren anfangs in der Schneiderstraße, seit 22 Jahren, seit Claussen zugemacht hat, sind wir hier“, erzählt Stautmeister. Die Kundschaft komme aus einem Umkreis von 100 Kilometern. „98 Prozent sind Stammkunden.“

„Wir sind sehr dankbar, dass viele Menschen noch stationär einkaufen und nicht online“, betont die Filialleiterin. Die Frequenz ist laut Stautmeister gut. „Unsere Kundinnen, mit denen wir zum Teil befreundet sind, legen Wert auf Beratung, wir kennen uns lange.“ Stautmeister findet, dass es in Kaiserslautern immer noch eine gute Auswahl gibt. „Aber wer will, dass das so bleibt, muss eben auch vor Ort einkaufen.“ Woraus sie keinen Hehl macht: „Die Leute schimpfen schon, dass es viel zu viele Baustellen gibt, sogar jetzt, wenn das 750. Stadtjubiläum gefeiert wird. Und, dass die Parkgebühren zu hoch sind.“ Auch höre sie immer wieder, dass die Stadt gepflegter und sauberer sein müsste.

Eine Kundin, die seit eh und je bei Marc Cain kauft – „ich bin seit 40 Jahren Kundin“ –, kann sich gar nicht vorstellen, dass vielleicht noch mehr Geschäfte in Kaiserslautern verschwinden. „Für mich ist es ganz wichtig, dass ich vor Ort den Stoff fühlen kann und die Farbe richtig sehe.“ Online sei das doch alles gar nicht möglich.