Nach den starken Schneefällen am Wochenende dauerten die Aufräumarbeiten lange an. Einige Straßen mussten deswegen gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Sperrungen von einigen Verkehrsteilnehmern jedoch einfach ignoriert. Im Falle einer Straßensperre auf der B270 ging es sogar noch einen Schritt weiter. Noch während die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) und des Landesbetriebs Mobilität (LBM) mit den Arbeiten auf dem gesperrten Teilstück beschäftigt waren, räumte ein Verkehrsteilnehmer die Absperrung zur Seite und fuhr durch den gesperrten Bereich, anstatt die Umleitung zu nutzen. Weitere Autofahrer folgten seinem Beispiel. Die Räumarbeiten wurden dadurch behindert. Auf ihr Verhalten angesprochen, meinten die Verkehrssünder, dass dort keine Sperrung erkennbar gewesen sei. Das THW richtete die Sperrung wieder her.