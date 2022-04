Alle Straßen, die infolge Schneebruchs gesperrt werden mussten, sind wieder frei. Das hat der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern mitgeteilt. Größere Sicherungsaktionen finden zwar zurzeit noch auf der B 39 zwischen Frankenstein und Weidenthal sowie auf der B 270 zwischen Hohenecken und Gelterswoog statt, allerdings nur mit kurzzeitigen Sperrungen.

Die Aufräumarbeiten werden sich noch über mehrere Wochen hinziehen. So müsse schwerpunktmäßig dort nachgearbeitet werden, wo umgestürzte Bäume oder Astwerk noch in das Lichtraumprofil hineinragten. Nach Freiräumung der Straßenseitenräume erfolge die Schadensbeseitigung an Banketten, Böschungen und am Fahrbahnbelag. Auch einige Schutzplanken und Schilder müssen erneuert werden. Radwege werden nachrangig behandelt, so der LBM.

Bei einer ersten Bilanz der Straßenmeistereien nach ihren Einsätzen am vergangenen Wochenende wurde insbesondere die große Hilfsbereitschaft von Feuerwehren, THW und Polizei gelobt. Auch die schnelle und unkomplizierte Unterstützung der regionalen Unternehmen mit forstwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen habe geholfen, dem Chaos auf den Straßen in relativ kurzer Zeit Herr zu werden, teilte der LBM mit.

Die Behörde kritisierte, dass einige Verkehrsteilnehmer die Absicherungen und Vollsperrungen ignoriert haben. Mit Blick auf die Zukunft appellierte der LBM an Anlieger von viel befahrenen Straßen, stand- und bruchgefährdete Gehölze rechtzeitig zu beseitigen. „Die meisten der umgestürzten Bäume standen außerhalb des Straßeneigentums.“