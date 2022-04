Die Verantwortlichen im Forstamt Kaiserslautern appellieren an Spaziergänger, in den nächsten Tagen den Wald zu meiden. „Nach wie vor hängen auch an sichtbar freigeräumten Wegen noch viele angebrochene Äste in den Baumkronen, teilweise in 20 Meter Höhe und gar nicht so schnell erkennbar“, erklärt Forstamtsleiterin Dorothea Lehmann. Diese Äste könnten bereits nach einer schwachen Windböe herausbrechen. Vorhandene Absperrungen seien deshalb unbedingt zu beachten. So ziemlich alle Waldwege und auch alle Wanderpfade seien mehr oder weniger stark zugefallen. Bis Gründonnerstag sei fleißig daran gearbeitet worden, die Zufahrten zu den Waldbereichen aufzuschneiden. „Dennoch werden wir es wegen des extrem hohen Arbeitsvolumens nicht bis Ostern schaffen, alle Hauptwege wieder zu öffnen. Die schmalen Wanderpfade inklusive der Premiumwanderwege können wir erst sukzessive in den nächsten Wochen aufschneiden. Wir bitten um Verständnis“, so Lehmann am Donnerstag.

„Kollegen haben sogar ihren Osterurlaub geopfert“

Der Forst arbeite „weiterhin mit Vollgas, einige Kolleginnen und Kollegen haben sogar ihren Osterurlaub geopfert“, um voranzukommen. Zu bedenken gibt Lehmann: „Alle Waldbesucher, vor allem Sportler, können sich im Wald verletzen und es vielleicht nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Wald herausschaffen. Auch Herzinfarkte und Schlaganfälle können im Wald passieren. Den Weg, den die Besucher zurückgelegt haben, müssen natürlich auch die Rettungskräfte bewältigen, wenn etwas passiert.“ Wer also über zugefallene Wege in den Wald klettere, müsse damit rechnen, dass Rettungskräfte langsamer am Unfallort sind, um zu helfen. Lehmann bittet Autofahrer, Rücksicht zu nehmen und die Absperrungen und Beschilderungen zu beachten.