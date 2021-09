In der Nacht zum Mittwoch ist in der Altstadt ein 27-Jähriger von einem Unbekannten verletzt worden. Die Polizei fahndet nach dem Angreifer und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach Angaben der Polizei hielt sich der 27-Jährige gegen 2 Uhr mit Freunden vor einer Gaststätte in der Straße Rittersberg auf. Eine andere Gruppe stand ebenfalls vor der Gaststätte – vier Männer, von denen einer auf den 27-Jährigen zukam und ihn unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Dann flüchtete das Quartett. Der 27-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei fahndeten nach den Flüchtigen. Der Angreifer konnte jedoch nicht ausfindig gemacht werden.

Deshalb bittet die Polizei nun um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Der Verdächtige ist etwa 35 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Der Mann hat laut Polizei kurze, dunkelblonde Haare und sprach mit ostdeutschem Akzent. Er ist von stämmiger Gestalt. Bekleidet war der Täter unter anderem mit einem dunkelgrünen T-Shirt und einer kurzen Hose. Hinweise zum Täter und Tatablauf nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/369-2150 entgegen.