Ein Zeuge alarmierte am Donnerstagabend die Polizei, weil sich am Willy-Brandt-Platz mehrere Personen prügelten. Als Einsatzkräfte der Polizei am Rathaus eintrafen, war die Schlägerei offenbar schon vorbei.

Wie die Polizei mitteilt, gaben Jugendliche an, dass sich zwei Kinder schlugen. Dabei handelte es sich um einen elfjährigen Jungen und ein unbekanntes Kind. Die Polizei sicherte ein Handyvideo der Auseinandersetzung und bitten um Hinweise. Wer hat die Schlägerei auf dem Rathausvorplatz beobachtet oder kann Hinweise zu den Beteiligten geben? Die Polizei ist unter der Telefonnummer 0631/369-2150 zu erreichen.