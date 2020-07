Nachdem sie eine Schlägerei beendet hatten, fahndeten Polizeibeamte nach den Teilnehmern – und schnappten einen Mann mit Drogen.

In der Nacht zum Sonntag löste die Polizei nach eigenen Angaben eine Schlägerei auf, indem die Beamten zufällig im Bereich der Hochschule in der Turnerstraße auftauchten. Durch Schläge und Tritte wurden insgesamt zwei junge Männer und eine junge Frau verletzt – die Täter flüchteten unerkannt. Bei der Fahndung trafen die verfolgenden Beamten auf einen jungen Mann, der sich in der Schoenstraße vor ihnen versteckt. Bei einer Kontrolle wurde auch der Grund für sein Verhalten bekannt: Er war zwar nicht an der Schlägerei beteiligt, flüchtete jedoch vor der Polizei, weil er Betäubungsmittel und Konsumutensilien dabei hatte.