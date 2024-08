Ein Polizist und ein betrunkener, aggressiver 33-Jähriger wurden bei einem Einsatz am Samstagabend bei Langwieden leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, randalierte der 33-jähriger Lambsborner am Samstagabend auf einer Gartenparty in Langwieden. Er verließ die gesellige Runde, als die Polizei gerufen wurde. Die Beamten fanden ihn auf dem Weg Richtung Gerhardsbrunn. Als sie ihn kontrollieren wollten, verhielt er sich laut Mitteilung jedoch äußerst aggressiv und versuchte, die Polizisten zu treten. Er wurde überwältigt, beleidigte die Beamten jedoch weiterhin. Diese veranlassten, dass er in eine Klinik nach Kaiserslautern gebracht wurde.