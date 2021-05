Aufregung an der Technischen Universität (TUK). Dort dürfen neuerdings Studierende, die aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind, an Prüfungen teilnehmen, ohne sich vorher in Quarantäne zu begeben. Das hat Vizekanzler Kurt Sendldorfer auf Anfrage bestätigt. Studenten äußerten gegenüber der RHEINPFALZ die Sorge, dass so neue Corona-Hotspots entstehen könnten.

In einem Schreiben, das der RHEINPFALZ vorliegt, und das uniintern versendet wurde, heißt es wörtlich: „Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat die TUK trotz erheblicher Bedenken seitens der Universität mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass auch Studierende, die sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, ab sofort und ohne weiteren Gesundheitsnachweis zu Prüfungen zuzulassen sind.“ Sendldorfer bestätigte, dass die Verantwortlichen der TU eigentlich anders verfahren wollten. „Wir wollten die Corona-Verordnung restriktiver auslegen und hatten ursprünglich auf eine 14-tägige Quarantäne bestanden, alternativ hätten Studierende aus einem Risikogebiet einen negativen Corona-Test vorlegen sollen, der höchstens 48 Stunden alt ist.“ Jetzt wende die TU die Vorschriften an, die die Landesregierung vorgibt. „Wir haben einen deutlichen Hinweis bekommen, wie die jüngste Corona-Verordnung zu lesen ist“, so Sendldorfer weiter.

Große Verunsicherung

Sendldorfer bestätigte, dass das zu einer großen Verunsicherung geführt habe, sowohl bei Studierenden, als auch bei Prüfenden. Der Vizekanzler sagte, es werde alles unternommen, um die Gesundheit der Studierenden nicht zu gefährden. So habe es an allen Prüfungsorten im Vorfeld Begehungen gegeben, es seien viel weniger Studenten pro Raum zulässig als sonst. Im Audimax beispielsweise, wo im Vorlesungsbetrieb 400 Studenten Platz finden, sitzen in einer Prüfung nur 40. In der großen Sporthalle, wo 1000 Menschen reinpassen, gebe es jetzt bei Prüfungen Sitzgelegenheiten für 100 Studierende. Alle Prüfungsteilnehmer müssen laut Sendldorfer einen Mund-Nasen-Schutz tragen, während sie sich zu ihrem Platz begeben. Laufwege seien markiert, überall gebe es Spender mit Desinfektionsmittel, die Räume seien gut belüftet, die Registrierung der zu Prüfenden finde am Eingang statt, da gebe es auch Plexiglasabtrennungen. Zudem werde versucht, Schlangenbildung zu verhindern.

„Landesregierung hat entschieden“

Tilmann Beck, Dekan des Fachbereichs Maschinenbau, erklärte auf RHEINPFALZ-Anfrage: „Wir müssen hinnehmen, wie die Landesregierung entschieden hat.“ Es gebe aber ein sehr ordentliches Sicherheitskonzept. Es gebe tatsächlich sehr große Sicherheitsabstände bei den Prüfungen, wer wolle, könne auch während der Prüfung eine Maske tragen. „Das stellen wir den Studenten frei.“ Auch für das Aufsichtspersonal seien „maximale“ Vorkehrungen getroffen worden. Ihnen stelle man FFP2-Masken zur Verfügung. Das sei auch deshalb sinnvoll, weil sie sich im Hörsaal bewegen und Fragen beantworten müssen. Es sei alles zu stemmen, Prüfungen unter den gegebenen Bedingungen machten aber viel mehr Arbeit. Gerade kleine Arbeitsgruppen gelangten langsam auch an ihre personellen Grenzen. „Früher wurden große Prüfungen mit 250 Leuten beispielsweise in der Mensa geschrieben, heute brauchen wir dafür fünf bis sechs verschiedene Räume und entsprechend mehr Aufsichtspersonal.“ Auch für die Kollegen von der Prüfungsabteilung sei das Planen eine Herausforderung. Es werde wirklich viel dafür getan, dass trotz Corona-Pandemie das Studium möglichst verlustfrei fortgesetzt werden könne. Die ersten Prüfungen seien abgeschlossen und die Erfahrungen seien positiv.

Fünf Meter Abstand

Umgestellt habe man sich auch bei mündlichen Prüfungen, so Beck. „Die finden in großen Seminarräumen mit fünf Metern Abstand zwischen Kandidat, Prüfer und Beisitzer statt.“ Wenn es gewünscht werde, dürfe auch während der mündlichen Prüfung eine Maske getragen werden.

Als Risikogebiet sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts weit über 100 Länder eingestuft, darunter Luxemburg, China, USA, Israel, Ägypten. An der TU liegt der Ausländeranteil bei den Studierenden bei über 20 Prozent. Das Kaiserslauterer Gesundheitsamt war nach eigenen Angaben nicht über den Umgang mit Prüflingen, die aus einem Risikogebiet zurückkehren, informiert.