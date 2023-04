Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gesprächsbedarf gab es bei der Waldbegehung in Dansenberg am Freitag nach so mancher Aufregung in jüngster Zeit auf beiden Seiten, auf Seiten des Forsts und auf Seiten der Bürger. Die sachliche Atmosphäre bei den Themen Verkehrssicherung und Waldentwicklung war bemerkenswert. Sie ermöglichte Einsichten jenseits von Ideologie und Waldromantik.

Unter dem dichten Blätterdach der uralten Buchen am Ende der Fahrlücke erwies sich am Freitagnachmittag wieder einmal die herzerfrischende Attraktivität des heimatlichen Waldes.