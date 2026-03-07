Oliver Beck (AfD) hat sein Stadtratsmandat niedergelegt. Zuvor plädierte er auf Instagram für den „Todesschuss“ bei Abschiebungen. Sein Rücktritt sei gesundheitsbedingt.

Auf Instagram kommentierte Oliver Beck den Post eines „besorgten Bürgers“ und „Antifaschisten“ – wie jener sich dort selbst beschreibt –, der auf dem Fahrrad mit einem Anti-AfD-Lied gegen die Partei Stimmung macht. Aus einer anfänglich größeren Konversationsrunde entwickelt sich ein Dialog zwischen den beiden. Schon früh gibt sich Oliver Beck mit seinem vollen Namen und als „Stadtrat bei der AfD Kaiserslautern“ zu erkennen. Er erwähnt „die Überflutung mit Millionen illegaler Ausländer“. Da „diese Illegalen sich auch massenhaft vermehren auf Steuerzahlerkosten“, kommt Beck bei einem Zuzug von einer Million pro Jahr seit 2015 auf „mindestens 15 Millionen“, die abgeschoben werden müssten. Wer dem Anschreiben, sich „zu den Abschiebeflughäfen zu begeben“, nicht nachkomme, „wird gewaltsam der Abschiebung zugeführt“. Und zwar sollten jene behandelt werden „wie per Haftbefehl gesuchte Personen“, meint Beck und verweist auf die USA als Vorbild.

Wenn es nach ihm ginge, so Beck, könne „der Teil mit dem Anschreiben entfallen und sofort zu Teil zwei übergegangen werden: bei Angriff Warnschuss, dann finaler Todesschuss.“ Auf die Frage nach dem Umgang mit Demonstranten, „die sich in den Weg stellen“, antwortet Beck: „Verhinderer der Maßnahme werden gleich behandelt.“ Und er fügt an: „Ich muss eben auch sagen, dass ich sehr fremdenfeindlich (xenophob) bin, also gesund, da menschlicher Ur-instikt.“ Er verteidigt seine Ausführungen mit dem Hinweis darauf, dass „dem weichgespülten Chaosland Zucht und Ordnung zugeführt“ werden müsse.

Nach Bitte um Stellungnahme legt Beck sein Mandat nieder

Diese Konversation wurde auch von Kaiserslauterern gelesen. Screenshots davon erreichten schließlich die Stadtverwaltung und die Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD). „Herr Beck wurde zwei Mal um Stellungnahme gebeten, weil ich den Eintrag nicht mit den Treuepflichten des Grundgesetzes und der Gemeindeordnung für vereinbar halte“, erwidert Kimmel auf RHEINPFALZ-Anfrage. Mit Wirkung des 23. Februar legte Beck sein Ratsmandat nieder. Damit sieht Kimmel „keine weitere Handhabe für ein Einschreiten der Stadt“. Der Instagram-Account existiert inzwischen nicht mehr.

Die schriftliche Erklärung von Beck zur Mandatsniederlegung hat der AfD-Fraktions- und -Kreisvorsitzende Dirk Bisanz bei der Stadt abgegeben, nachdem eine Mail nicht ausgereicht habe, berichtet Bisanz. „Sein Mandat hat er aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt“, sagt der Fraktionschef. Beck sei operiert worden, auch auf Krücken gegangen. Dass er gesundheitlich angeschlagen sei oder gar ein Rücktritt bevorstehe, sei jedoch nicht absehbar gewesen, meint Bisanz.

Von den Äußerungen habe er erfahren, weil die Stadt „die Mitschnitte an mich in Kopie geschickt hat“. Es sei nur „eine Collage gewesen“, die er nicht beurteilen könne, weil sie unvollständig sei. „Man muss die Äußerungen im Kontext sehen.“ So wisse er zum Beispiel nicht, ob Beck provoziert worden sei.

Ähnliche Äußerungen dieser Art habe er zuvor von Oliver Beck, der wie Bisanz bereits seit 2019 im Stadtrat sitzt, nicht gehört. „Wenn etwas justiziabel ist, sollte man dagegen vorgehen“, meint er. An die Äußerungen von Beck könne er sich jedoch nicht mehr erinnern, deshalb könne er dies nicht einschätzen.

Becks Anwalt: lediglich „Schilderung der geltenden Rechtslage“

Das zurückgetretene Fraktionsmitglied selbst erklärt schriftlich ebenso: „Mein Mandat wurde aufgrund gesundheitlicher Gründe im Zusammenhang mit klinischem Aufenthalt und anschließender Reha niedergelegt.“ Weitere Fragen, wie die, ob er weiterhin hinter den auf Instagram getätigten Äußerungen stehe, lässt er vom AfD-Anwalt Robin Maximilian Classen beantworten. Beck habe in jener Diskussion „nach seiner Erinnerung lediglich den Ablauf geschildert, der bei einem gewalttätigen und akut bedrohlichen Angriff auf Polizeibeamte üblicherweise stattfindet und vom Notwehrrecht aus Paragraf 32 Strafgesetzbuch gedeckt ist: Zunächst wird ein Warnschuss abgegeben, und sollte dieser den gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff nicht beenden, kann und darf der Polizist auch scharf schießen – möglicherweise auch mit Todesfolge.“ Classen bezeichnet „die Schilderung der geltenden Rechtslage“ als „weder berichtenswert noch skandalös“. Er weist noch darauf hin, dass ihm „die Beiträge und die Diskussion nicht bekannt sind und mir insbesondere keine Bildschirmfotos davon vorliegen“.

Ob Beck selbst den Account gelöscht hat oder der Betreiber, und ob das Gespräch mit Bisanz über die Äußerungen etwas in ihm bewirkt habe, lassen Beck und Classen offen.

Wer für Beck in den Stadtrat nachrücken wird, steht laut Stadtverwaltung, die die Anfrage rausgeschickt habe, noch nicht fest. Auch für die Ausschüsse gebe es von der AfD-Fraktion noch keine Mitteilung über die Nachbesetzung.