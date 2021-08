Wegen Widerstands, Bedrohung, Beleidigung und versuchter Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei junge Männer. Den 19 und 20 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, in der Nacht zu Samstag in Katzweiler zunächst einen Mann bedroht zu haben, berichtet die Polizei. Als die verständigte Polizeistreife die Tatverdächtigen kontrollieren wollte, wurden sie sofort extrem aggressiv und fingen an, die Beamten zu beleidigen und zu bedrohen. Erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnten sie gefesselt werden, wobei sie massiv Widerstand leisteten und nach den Polizisten schlugen und traten. Beide Männer waren alkoholisiert. Ein Schnelltest zeigte bei einem 1,59 und beim anderen 0,8 Promille an. Auf beide kommen Strafverfahren zu.