Eine 48-Jährige hat am Ostersamstag ihr Auto um 9.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Danziger Straße abgestellt, als sie um 10 Uhr zu ihrem Mazda zurückkam, entdeckte sie an der hinteren Stoßstange eine Beschädigung. Ein anderer Autofahrer war laut Polizei vermutlich beim Einparken gegen ihren Wagen gestoßen. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Bei der Anzeigenaufnahme stellte die Polizei rote Lackspuren an dem grauen Wagen der Geschädigten fest. Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631 3692250 zu melden.