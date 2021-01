Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Donnerstag auf dem Aldi-Parkplatz einen Wagen beschädigt und ist dann von der Unfallstelle geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, hat der Unfallverursacher irgendwann zwischen 8 und 8.45 Uhr mit seinem Auto die Beifahrertür eines grauen Ford Focus touchiert. Dieser war auf dem Parkplatz abgestellt, während die Fahrerin einkaufen war. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verantwortliche weg. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Die 49-jährige Fahrerin des Ford wandte sich an die Polizei und erstattete Anzeige. Die Beamten ermitteln jetzt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bitten um Hinweise: „Wem ist am Donnerstagmorgen Verdächtiges auf dem Aldi-Parkplatz aufgefallen? Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zum Verursacher geben?“, fragt die Polizei. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0631/3692150 mit ihr in Verbindung setzen.