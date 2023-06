Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alarmstufe Rot in der Veranstaltungs-Branche: In der Nacht auf den 23. Juni wurden Tausende Bauwerke in zahlreichen Städten in signalrotes Licht getaucht. Mit der „Night of Light“-Aktion wollte die Veranstaltungsbranche auf ihre dramatische Lage hinweisen und einen „flammenden Appell“ an die Öffentlichkeit wie die Politik senden – auch in Kaiserslautern. Doch die Reaktion von (lokal-) politischer Ebene lässt seitdem weiter auf sich warten.

Die bundesweite Aktion ist von 8357 angemeldeten Firmen unterstützt worden und hat 9128 Gebäude feuerrot erstrahlen lassen. Auch über die Grenzen hinaus zeigten sich