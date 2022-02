Der Brand mehrerer Mülltonnen im Innenhof des Seniorenheimes Kessler-Handorn in der Schumannstraße löste in der Nacht einen Feuerwehreinsatz aus. Rund 20 Bewohner mussten vorübergehend aus dem betroffenen Gebäudetrakt evakuiert werden. Niemand wurde verletzt.

Kurz nach 4 Uhr ging bei der Feuerwehr Alarm ein: In der Hofdurchfahrt waren mehrere große Mülltonnen – mit Papier, Restmüll und gelben Säcken – in Brand geraten, wie Kessler-Handorn-Geschäftsführer Johannes Schoner auf Nachfrage berichtet. „Passanten hatten die Flammen offenbar durch die Glastür zum Hof gesehen, ungefähr gleichzeitig schlugen die Rauchmelder an“, erzählt er. „Die Nachtwache war sofort alarmiert.“

Von den Mülltonnen schlugen die Flammen an der Hauswand empor, eine Fensterscheibe zersprang und Rauch drang in die Innenräume. „Mit den Kräften vom Roten Kreuz und Katastrophenschutz wurden die Bewohner des betroffenen Traktes im ersten Obergeschoss in andere Brandabschnitte des Gebäudes verlegt.“ Durch bauliche und technische Maßnahmen seien die verschiedenen Brandabschnitte voneinander getrennt, so dass die Bewohner schnell „horizontal evakuiert werden konnten“.

Um sieben Uhr waren alle Bewohner wieder in ihren Zimmern

Ungefähr 20 der insgesamt rund 120 Bewohner waren betroffen, die anderen haben laut Schoner von dem Ganzen größtenteils gar nichts mitbekommen. „Der Frühdienst kam etwas früher. Nach dem Feuerwehreinsatz konnten alle wieder in ihre Zimmer zurück gebracht werden, und gegen sieben Uhr war der Spuk vorbei.“

Ein Badezimmerfenster samt Rollladen, das direkt über dem Brandherd liegt, sei zerstört, der betroffene Bewohner müsse vorübergehend ein anderes Bad benutzen, beschreibt Schoner die glimpflichen Folgen des Brandes.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt, ebenso wie die Brandursache. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.