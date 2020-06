Die Polizei versucht derzeit, nach einem mutmaßlichen Diebstahl eine Reihe von Baumaschinen ihren Besitzern zuzuordnen. Wer sein Werkzeug vermisst, soll sich bei der Polizeiinspektion 2 melden.

Wie die Polizei mitteilte, hat ein Zeuge in der Nacht zum Dienstag kurz vor 2 Uhr mehrere Personen beobachtet, die auf einem Baugerüst in der Merkurstraße herumliefen. Als er sie ansprach, flüchteten die vier Männer in unterschiedliche Richtungen. Der Zeuge verständigte die Polizei. Im Innenhof des Gebäudes hatten die Unbekannten mehrere Gegenstände zum Abtransport bereitgestellt, und auf der Flucht ließen sie zwischen der Vogelwoogstraße und einem Häuserblock in der Posener Straße zwei Taschen fallen. Darin fanden die Beamten mehrere elektrische Baugeräte und Alltagsgegenstände. Den Wert der zurückgelassenen Beute schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro.

Die mutmaßlichen Diebe waren etwa 30 bis 40 Jahre alt und dunkel gekleidet. Sie konnten unerkannt entkommen. Die Beamten stellten zahlreiche Gegenstände sicher und suchen nun die rechtmäßigen Eigentümer. Unter anderem handelt es sich dabei um: Kabeltrommel Garant S290, Bauradio der Marke Metabo, Bauscheinwerfer der Marke Metabo, Schleifmaschine der Marke Makita, Akkuschrauber mit Akkus der Marke Fein, Werkzeugkiste mit Stichsäge, Winkelschleifer und Bohrerset, Betonmischstab der Marke Güde und Schleifmaschine der Marke Flex. Wer Hinweise auf die Täter geben oder Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen kann, sollte sich unter der Telefonnummer 0631/369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 melden.