Weil sie von drei Motorradfahrern an einer unübersichtlichen Stelle überholt worden ist, ist eine Bikerin laut Polizei am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 48 zwischen Waldleiningen und Johanniskreuz gestürzt. Die Frau wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht die drei Biker und bittet um Hinweise. Die 32-Jährige war kurz nach 15 Uhr in Fahrtrichtung Johanniskreuz unterwegs. Nach der Abzweigung in Richtung Mölschbach, kurz vor der Abbiegung zum Stüterhof, wurde die Frau am Ende einer S-Kurve von drei Motorrädern überholt. Obwohl dort ein Überholverbot besteht, fuhren die Biker mit ihren Maschinen an der 32-Jährigen und einer Zeugin vorbei.

32-Jährige geriet in den Straßengraben

Weil die Motorradfahrer kaum Seitenabstand hielten, geriet die 32-Jährige immer weiter nach rechts und von der Fahrbahn ab. Sie stürzte in den Straßengraben. Die drei Biker setzten ihre Fahrt fort. Erst als sie von der Zeugin auf die Verunglückte aufmerksam gemacht wurden, kehrten die Fahrer zur Unfallstelle um. Nachdem sie davon überzeugt waren, dass die 32-Jährige nicht schwerer verletzt war, fuhren die Biker weg. Von ihnen ist bekannt, dass sie mit einem osteuropäischen Akzent sprachen. Einer von ihnen habe eine Jacke mit dem Symbol einer Zigarettenmarke getragen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Unfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369- 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.