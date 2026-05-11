Warum hat eine 19-Jährige vor dem Rathaus auf einen 31-Jährigen eingestochen? Gab es Streit? Das Opfer erinnert sich nicht. An einer Verurteilung liegt ihm allerdings nichts.

Am Nachmittag des 4. November 2025 ist es auf dem Kaiserslauterer Rathausvorplatz zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Eine 19-Jährige soll dabei mehrmals mit einem Küchenmesser auf einen 31-Jährigen eingestochen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr versuchten Totschlag vor. Bereits am ersten Prozesstag vor dem Landgericht hatte sich die Angeklagte zu den Vorwürfen geäußert. Sie habe damals auf der Straße gelebt, in der Kaiserpfalz übernachtet. An besagtem Tag habe sie mit Bekannten getrunken. Der 31-Jährige, mit dem sie schon zuvor Auseinandersetzungen hatte, sei dazugekommen. Im Laufe des Tages soll er ihr Avancen gemacht, ihr schließlich an den Po gefasst haben. Sie habe ihn geohrfeigt, er daraufhin zurückgeschlagen. Schließlich habe sie ein Küchenmesser geholt, ihm gedroht – und, als er einen Schritt auf sie zugemacht habe, zugestochen.

Keine Erinnerung an Grund der Stiche

Die Sicht des Opfers hörten die Vorsitzende Richterin Susanne Thomas und die übrigen Prozessbeteiligten erst am zweiten Verhandlungstag, weil der 31-Jährige zum Prozessauftakt nicht erschienen war. Seine Erinnerungen an den Tattag waren lückenhaft. Zusammen mit der 19-Jährigen und einem älteren Mann habe er an diesem Tag auf dem Rathausvorplatz getrunken. Vier Bier seien es bei ihm gewesen, in 30 Minuten, erzählte der Mann aus Afghanistan, den Blick meist nach unten gesenkt. Die Angeklagte und er hätten schon öfter zusammen getrunken. Er kenne sie über Freunde. Probleme habe er nie mit ihr gehabt, auch an diesem Tag nicht, beteuerte er. „Ich habe nichts gegen sie. Sie kann von mir aus entlassen werden“, übersetzte ein Dolmetscher. Warum sie also an diesem Nachmittag im November auf ihn eingestochen habe? Er wisse es nicht. An einen Streit, den mehrere Zeugen beobachtet hatten, kann sich der 31-Jährige nach eigener Aussage nicht erinnern. Weggeschubst habe er sie und an den Händen festgehalten, als sie auf ihn eingestochen habe. Aber davor? Auch wo sie ihn zuerst verletzt hatte, wusste er nicht: „Ich war betrunken.“ Eine Blutuntersuchung rund drei Stunden nach der Tat hatte bei dem Opfer einen Wert von 0,69 Promille ergeben und auf Cannabiskonsum hingedeutet. Bei der Angeklagten waren kurz nach der Tat 1,88 Promille Atemalkohol festgestellt worden. Auch sie hatte Cannabis konsumiert, belegen Untersuchungsergebnisse.

Nein, er trinke nicht jeden Tag, sagte der 31-Jährige am Montag, räumte allerdings ein, am Morgen vor der Verhandlung bereits drei Bier geleert zu haben. 2023 sei er nach Deutschland gekommen. Den Deutschkurs habe er nur eine Woche besucht, danach habe er einige Monate bei Amazon gearbeitet. Die Arbeit habe er verloren, als er bei der Caritas in der Logenstraße rausgeflogen sei, wo er gewohnt habe. Auf Nachfrage von Verteidiger Johannes Berg gab er zu, dass er damals im betrunkenen Zustand mit einem Hackbeil ein Fenster zerstört habe. „Wenn ich was getrunken habe, bin ich kein Mensch mehr“, übersetzte der Dolmetscher. Wo er denn jetzt wohne, wollte der Verteidiger wissen. In der Mainzer Straße, bei Freunden, sagte der Mann. Deren Namen konnte er allerdings nicht nennen.

31-Jähriger: „Alle Frauen gefallen mir“

Dass er gegenüber der 19-Jährigen sexuelle Anzüglichkeiten geäußert habe und übergriffig geworden sei, stritt er ab. „Alle Frauen gefallen mir“, sagte er vor Gericht. „Nur die Angeklagte nicht?“, fragte der Verteidiger sarkastisch. Der Umgang des Mannes mit Frauen war am Montag indes ein weiteres Mal Thema. Mehrere Polizisten sagten zu den Ermittlungen im Fall aus, machten ihr Vorgehen transparent, berichteten aus Zeugenbefragungen. Dabei ging es auch um den Hinweis, dass der 31-Jährige im Westpfalz-Klinikum, wo er behandelt wurde, zu weiblichen Pflegekräften gesagt habe, sie sollten mit zu ihm kommen, er wolle sie heiraten. So soll er sich am Tattag auch gegenüber der 19-Jährigen geäußert haben, hatte die junge Frau ausgesagt.

Die Verletzungen des Mannes stellten sich indes als weniger schlimm heraus, als zunächst angenommen. Hatten Zeugen von drei Stichbewegungen der Angeklagten in Richtung Bauch berichtet, traf jedoch nur einer der Stiche den 31-Jährigen zwischen Bauch und Brust. Dazu erlitt er eine Wunde am Arm, die bis zum Muskel reichte. Ein Rechtsmediziner der Universitätsklinik Homburg sagte am Montag, die Verletzung des Opfers am Bauch sei wohl auf einen Stich zurückzuführen; die am Arm auf einen Schnitt, wie er bei einer Abwehrbewegung gegen einen Messerangriff auftreten könne. Auch wenn der Stich im Bauchbereich lediglich den Muskel verletzt habe, könne eine solche Verletzung grundsätzlich lebensgefährlich sein, so der Sachverständige. Es könnten zahlreiche Organe verletzt werden, etwa die Leber, der Magen oder der Darm. Steuern, wie schwer man jemanden verletze, könne man bei einem solchen Stich nicht.

Stadtratsmitglied findet Tatwaffe auf Parkplatz

Die Tatwaffe, ein schwarzes Küchenmesser, hatte ein Stadtratsmitglied wenige Tage später an einem Parkplatz am Rathaus gefunden. An der Klinge konnte das Blut des Opfers nachgewiesen werden, am Griff Spuren der Angeklagten. Die sei derweil schon häufiger mit Rohheits- und Gewaltdelikten aufgefallen, berichtete eine Polizistin am Montag. Bereits 2020 soll sie einem ihrer Lehrer gedroht haben, „ihn abzustechen“. 26 Mal taucht die junge Frau schon in der Polizeidatenbank auf. Diese Eintragungen müssten aber keine Verurteilung nach sich gezogen haben, schränkte die Vorsitzende Richterin ein.

Der ältere Mann, der am 4. November mit der Angeklagten und dem Opfer vor der Tat zusammen getrunken haben soll, wird indes nicht mehr dazu beitragen können, den Tathergang zu klären. Er ist verstorben, wie am Montag bekannt wurde.

Die Verhandlung wird am 18. Mai fortgesetzt.