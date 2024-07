Die 20-jährige Frau, die am 29. Juni, einen 64-Jährigen mit einem Messer im Hauptbahnhof angegriffen haben soll, sitzt nicht mehr in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl wurde vom Ermittlungsrichter außer Vollzug gesetzt, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Das Opfer der Tat war noch am selben Tag im Krankenhaus gestorben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, liegt das Ergebnis der Obduktion mittlerweile vor: Der Mann sei an den Folgen eines Messerstichs ins Herz gestorben.

Die Beschuldigte hatte sich zunächst nicht geäußert, hat laut Staatsanwaltschaft während des Haftprüfungsverfahrens gegenüber dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kaiserslautern nun aber doch ausgesagt und dabei insbesondere den Tötungsvorsatz bestritten. Mit Beschluss vom 18. Juli habe der Ermittlungsrichter daraufhin den zunächst wegen des Verdachts des Totschlags erlassenen Haftbefehl abgeändert und gegen mehrere Auflagen außer Vollzug gesetzt. Gegen die Frau ermittelt die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern nun nicht mehr wegen des Verdachts des Totschlags, sondern wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge.

Die Auswertung des Videomaterials aus den Überwachungskameras im Bahnhofsgebäude habe ergeben, dass die Frau im Hinblick auf die Dynamik des Geschehens mutmaßlich nicht mit Tötungsvorsatz mit dem Messer zugestochen habe.

Wie die Staatsanwaltschaft bereits wenige Tage nach der Tat mitgeteilt hatte, war auf den Videoaufnahmen zu sehen, wie die Frau und der Mann nacheinander auf der Rolltreppe von der Eingangshalle in die Gleisunterführung nach unten fuhren. Am Ende der Rolltreppe habe der 64-Jährige der 20-Jährigen an das Gesäß gefasst. Im Verlauf einer verbalen Auseinandersetzung in der Unterführung soll die 20-Jährige ein eingeklapptes Messer gezogen, es aufklappt und auf den 64-Jährigen gerichtet haben.

Die Ermittlungen dauern laut Staatsanwaltschaft an. Insbesondere stehe dabei auch die Frage im Mittelpunkt, warum die Beschuldigte ein Messer mit sich führte. Zudem stünden noch weitere Zeugenvernehmungen und Ergebnisse kriminaltechnischer Untersuchungen aus.

Die Beschuldigte sei eine in Deutschland geborene amerikanische Staatsangehörige, die keine Verbindung zum US-Militär hat, teilt die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern darüber hinaus mit.