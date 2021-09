Nachdem ein Mitarbeiter der Stadtbildpflege Ende April in einem Dienstfahrzeug mit einem Küchenmesser auf einen Kollegen eingestochen hat, stellt die Staatsanwaltschaft jetzt Antrag auf Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wegen versuchten Mordes.

Die Ermittlungen nach der Messerattacke eines Mitarbeiters der Stadtbildpflege Kaiserslautern auf einen Kollegen am 29. April sind laut Staatsanwaltschaft Kaiserslautern abgeschlossen. Demnach saß der jetzt 35-jährige Mitarbeiter auf der Rückbank eines Dienstfahrzeugs der Stadtbildpflege und stach während der Fahrt im Bereich der Entersweilerstraße/L 504 mit einem Küchenmesser mehrmals von hinten auf den Hals und den Rücken seines 50-jährigen Kollegen ein, der das Fahrzeug fuhr. Dem Angriff sei kein Streit oder ein sonstiger äußerer Anlass vorausgegangen.

Der 35-Jährige setzte seine Attacke fort, auch durch Faustschläge gegen den Kopf seines Kollegen, bis es dem dritten im Auto befindlichen, 39-jährigen Kollegen, der sich auf dem Beifahrersitz befand, gelang, den 35-Jährigen aus dem zum Stehen gekommenen Auto zu ziehen. Der 35-Jährige flüchtete dann zunächst vom Tatort und wurde kurz darauf von einer alarmierten Polizeistreife festgenommen. Der Streife gegenüber räumte er spontan ein, der Täter zu sein, machte aber in der Folge von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Opfer leidet unter den körperlichen und seelischen Folgen der Tat

Das Opfer befinde sich „in einem guten Zustand der Heilung“, habe aber auch an den psychischen Folgen der Tat zu tragen, so die Staatsanwaltschaft. Aus der Untersuchungshaft entschuldigte sich der mutmaßliche Täter in Briefen an den Geschädigten und an seinen Arbeitgeber für die Tat. Bei der Stadtbildpflege war der 35-Jährige seit etwa einem Jahr beschäftigt gewesen. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen handelte der 35-Jährige aufgrund einer psychischen Erkrankung. In rechtlicher Hinsicht wirft ihm die Staatsanwaltschaft einen heimtückischen Mordversuch und eine gefährliche Körperverletzung im Zustand der Schuldunfähigkeit vor. Außerdem gehe die Gefahr weiterer entsprechender Straftaten von dem 35-Jährigen aus. Für solche Fälle sieht das Strafgesetzbuch laut Staatsanwaltschaft die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus vor, die die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern jetzt beim Landgericht Kaiserslautern beantragt hat.

Das Gericht muss nun über den Antrag der Staatsanwaltschaft entscheiden. Der 35-Jährige befand sich nach seiner Festnahme zunächst in Untersuchungshaft. Aufgrund der Ergebnisse des psychiatrischen Gutachtens ordnete die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Kaiserslautern auf Antrag der Staatsanwaltschaft später die vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wo sich der 35-Jährige derzeit befindet.