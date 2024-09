Das Amtsgericht Zweibrücken hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken Haftbefehl gegen einen 63-jährigen Mann wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Der Beschuldigte ist verdächtig, versucht zu haben, sich am Mittwoch um 3.30 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines ihm bekannten Ehepaars in Ramstein-Miesenbach zu verschaffen, informiert die Staatsanwaltschaft Zweibrücken. Das Paar sei dadurch geweckt worden und habe die Tür geöffnet. Der Beschuldigte soll die Eheleute dann mit einem Messer attackiert haben. Dabei wurden sie leicht verletzt. Dem Paar im Alter von 45 und 40 Jahren gelang es schließlich, den Eindringling zu entwaffnen. Gemeinsam warteten die Beteiligten das Eintreffen der Polizei ab. Die Einsatzkräfte nahmen den 63-Jährigen fest. Dem mutmaßlichen Täter wurde der Haftbefehl am Donnerstag eröffnet. Er hat sich laut Staatsanwaltschaft Zweibrücken bislang nicht zur Sache eingelassen. Die Ermittlungen dauern an, dabei geht es auch um das Tatmotiv.