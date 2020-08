Drei Unfälle mit Fahrerflucht sind der Polizei am Wochenende gemeldet worden. Dabei entstand ein Gesamt-Sachschaden von über 1000 Euro. Zu allen Vorfällen sucht die Polizei Zeugen.

Im Parkhaus des Pfalztheaters in der Martin-Luther-Straße wurde in der Nacht zu Sonntag ein Auto von einem Unbekannten gerammt. Der Besitzer des betroffenen VW Oldtimers hatte seinen Wagen am Samstagabend gegen 23.45 Uhr im Parkhaus abgestellt. Als er ihn eine gute halbe Stunde später wieder abholte, entdeckte er eine große Delle an der Fahrertür.

Der Schaden wird nach Angaben der Polizei auf 1000 Euro geschätzt. Vom Verursacher war zu diesem Zeitpunkt aber weit und breit nichts mehr zu sehen. Der 25-jährige VW-Besitzer gab an, dass beim Abstellen seines Wagens ein silberfarbener Pkw daneben geparkt habe. Das Kennzeichen hatte sich der Mann jedoch nicht gemerkt.

Verkehrsschild in Morlautern umgefahren

Bereits am Samstagvormittag wurde in Morlautern an der Ecke Kieferberg/Bartholomäusring ein Verkehrsschild umgefahren. Dass das Schild stark demoliert ist, war gegen 10.30 Uhr aufgefallen. Der Sachschaden wird in diesem Fall laut Polizei auf 400 Euro geschätzt. Zeugen-Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße telefonisch unter 0631/369-2150 entgegen.

Ein Mann meldete der Polizei am Sonntag, dass sein BMW in der Woogstraße von einem Unbekannten beschädigt wurde. Das Auto hatte er bereits am Freitag gegen 9.30 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 3 abgestellt; am frühen Sonntagnachmittag stellte er fest, dass der hintere Stoßfänger beschädigt wurde. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Unfallfahrer geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 0631/369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.