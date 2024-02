Zu der Schlägerei im November vor der Mall hat die Polizei zwölf Verdächtige im Alter von 14 bis 24 Jahren ermittelt. Nicht alle Personen waren nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen aktiv an der Schlägerei beteiligt, können aber laut Polizei mit weiteren Taten in Bezug zu der Auseinandersetzung in Verbindung gebracht werden.

Nach aktuellen Erkenntnissen ging der Auseinandersetzung am 10. November ein Streit zwischen zwei 16-Jährigen voraus. An der Mall trafen die beiden Jugendlichen am Nachmittag zufällig wieder aufeinander. Sie waren in Begleitung von Freunden, Bekannten und Verwandten. Zwischen den 16-Jährigen kam es erneut zur körperlichen Auseinandersetzung, in die sich ein Teil der Begleitpersonen einmischte. Andere versuchten zu schlichten. Zwischen den Personen kam es zu Schlägen, auch mit Gürteln, und Tritten. Mehrere der Beteiligten wurden leicht verletzt.

Kurze Zeit später trafen einige der Personen in der Bierstraße erneut aufeinander. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand attackierte eine Gruppe die andere, Holzlatten und ein Messer waren im Einsatz. Ein 19-Jähriger, der nicht an der vorherigen Schlägerei beteiligt war, steht im Verdacht, mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen zu haben. Die Waffe wurde später sichergestellt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts eines besonders schweren Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung, des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Bedrohung und Beleidigung auf. Die Beamten intensivierten ihre Streifentätigkeit insbesondere an der Mall. In den Wohnungen von zwei Verdächtigen wurden Beweismittel sichergestellt. Nach den Ermittlungen handelt es sich nicht um Banden, sondern um Jugendliche und junge Erwachsene, die an diesem Tag aufeinandertrafen.

Die Ermittlungen gegen die zwölf Verdächtigen werden beim Haus des Jugendrechts geführt. Sie dauern weiterhin an. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369 0 bei der Polizei zu melden.