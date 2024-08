Kaputte Straßenlaternen, defekte Brunnenlampen, die große Dunkelheit auf dem Betzenberg – das waren einige der Beschwerden, die Bürger des Viertels am Dienstag vergangener Woche im Gespräch mit der RHEINPFALZ vorgetragen haben. Ältere Menschen trauten sich abends kaum noch raus, beklagte einer der Anwohner bei der „Redaktion vor Ort“. Auf Anfrage hat sich die Stadt nun zur Sache geäußert.

In einer Mail an die RHEINPFALZ heißt es, dass die Verwaltung umgehend nach Veröffentlichung der Kritik die Abteilung Straßenbeleuchtung auf einen Kontrollgang geschickt habe. Direkt vor der „Betzestubb“ in der Rousseaustraße hätten die Mitarbeiter dabei zwei kaputte Laternen entdeckt – und sie noch am selben Tag, donnerstags, ertüchtigt, schreibt die Pressestelle. Allerdings räumt sie in ihrer Antwort auch ein: Der Stadt Kaiserslautern fehle „seit vielen Jahren“ das Personal, um nachts die Beleuchtung überprüfen zu können. Man verlasse sich daher bewusst auf die Nachrichten der Bürger, die in der Regel „sehr zeitnah defekte Straßenleuchten, beschädigte Lichtmasten und zugewachsene Leuchtenköpfe“ meldeten, heißt es. Innerhalb einer Arbeitswoche würden die Mängel dann beseitigt – kaputte Lampen sogar direkt am nächsten Tag ersetzt.

Gute Neuigkeiten vermeldet die Verwaltung auch hinsichtlich des Brunnens vor der „Betzestubb“. Einen ausgefallenen Bodenstrahler hätten die Bediensteten dort ausgetauscht. Zuständig dafür sei allerdings nicht die Abteilung Straßenbeleuchtung gewesen, sondern das Referat Gebäudewirtschaft – weil die Brunnenlampen über eine eigene Stromversorgung verfügten.

Sollten Bürger beschädigte Laternen bemerken, könnten sie diese gerne melden, bittet die Stadt. Erreichbar ist sie unter der Telefonnummer 0631-365-2391 oder per Mail an strassenbeleuchtung@kaiserslautern.de.