Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ausnahmezustand am Dienstag in Weilerbach: Nachdem die Leichen eines Mannes und einer Frau in einem Gehöft gefunden wurden, ging die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Mit großem Aufgebot suchte sie nach einem 38-jährigen Tatverdächtigen. Im Ort brodelte derweil die Gerüchteküche.

Ab der Mittagszeit war das stete Dröhnen eines Hubschraubers über Weilerbach zu hören, der über genau einer Stelle schwebte. Spätestens da war klar: Irgendetwas