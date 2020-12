Wende im Fall des Kaiserslauterer Leichenfundes. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz am Abend mitteilte, ist am Mittwoch ein 31-jähriger Tatverdächtiger in seiner Wohnung in Kaiserslautern festgenommen worden. Die Identität der vor neun Tagen in der Innenstadt getöteten Frau ist weiterhin ungeklärt. Zu den Umständen, die zur Festnahme des Verdächtigen führten, machen die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Angaben. Der Mann wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der 31-Jährige bestreitet die Tat. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Gericht Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

140 Zeugenhinweise eingegangen

Unterdessen dauern die Ermittlungen an. Bislang sind bei der Polizei 140 Hinweise auf die Tat aus der Bevölkerung eingegangen. Wann mit einer Veröffentlichung weiterer Ermittlungsergebnisse zu rechnen ist, ist unklar.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise, die zur Feststellung der Identität der getöteten Frau beitragen können. Die tote Frau soll 35 bis 50 Jahre alt sein, am rechten Unterschenkel trug sie eine Blumen-Tätowierung.