Ein kurioser Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Samstag gegen 11.30 Uhr in der Lautertalgemeinde ereignet: Nach Angaben der Polizei war ein 52-jähriger Mann aus dem Kreis Kaiserslautern mit seinem Auto in der Hauptstraße in Richtung Sulzbachtal unterwegs. In Höhe der Einmündung Turnerstraße fuhr der Mann mit seinem Pkw in einer Linkskurve geradeaus weiter und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Grundstücksbegrenzung. Der Wagen wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und fuhr danach gegen einen Pkw, der rund 55 Meter entfernt geparkt war. Dieses Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls um 90 Grad herumgeschleudert und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Danach fuhr der Mann nochmals etwa 60 Meter weiter, wo sein Wagen letztlich zum Stillstand kam.

Die Unfallursache ist noch unklar

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. „Die Ursache des Verkehrsunfalls wird derzeit noch ermittelt“, so die Polizei, die die Schadenshöhe auf insgesamt rund 21.500 Euro schätzt. Zeugen, die die außergewöhnliche Unfallserie beobachtet haben, sollen sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter Telefon 0631 369-2150 (E-Mail: pikaiserslautern1@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen.