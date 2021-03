Am Montag stoppte die Polizei in der Merkurstraße einen 22-jährigen Autofahrer. Laut Polizei zeigte der Mann alkoholtypische Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: 1,85 Promille lautete das Testergebnis. Bei der Kontrolle fiel den Beamten zudem auf, dass der blaue VW Jetta des Mannes einen frischen Unfallschaden aufwies. Auf Nachfrage gab der 22-Jährige zwar an, am Vortag einen Unfall verursacht zu haben, wo er sich ereignet hat, konnten die Beamten aber trotz intensiver Befragung nicht in Erfahrung bringen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am Sonntag oder Montag einen Unfall mit einem blauen VW Jetta beobachtet haben? Hinweise an die Polizei unter Telefon 0631/3692250.