Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in drei Fällen und Diebstahls einer geringwertigen Sache verurteilte das Schöffengericht I in Kaiserslautern am Donnerstag einen 37-jährigen Angeklagten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten ohne Bewährung. Außerdem ordnete das Gericht Haftfortdauer an.

Der vielfach vorbestrafte Mann, der in der Vergangenheit bereits zehn Jahre an Freiheitsstrafen verbüßt hatte, war geständig. Er gab an, zusammen mit einem inzwischen verstorbenen Mittäter am 26. April und am 5. Mai 2020, in insgesamt vier Fällen einen Geldautomaten in einer Kaiserslauterer Sparkassenfiliale manipuliert zu haben. Dabei brachte er am Ausgabeschacht eine Klebefolie an, sodass der Automat den von einem Kunden georderten Auszahlungsbetrag nicht auswarf, weil das Geld an der Folie haften blieb.

Anschließend nutzte er mit seinem Tatgenossen selbst den Automaten und entnahm jeweils die zuvor haften gebliebenen Geldbeträge. Auf diese Weise erbeuteten beide am 26. April 2020 einmal 150 Euro und einmal 1000 Euro. Am 5. Mai 2020 entnahmen sie einmal 200 Euro und zuletzt 20 Euro. Die insgesamt 1370 Euro teilten der Angeklagte und sein Mittäter untereinander auf. Bei den Taten wurden der Angeklagte und sein Tatgenosse jeweils aufgenommen. Da der Mittäter über ein Konto des betreffenden Geldinstituts verfügte und den Automaten mittels seiner eigenen EC-Karte betätigt hatte, konnten er und der Angeklagte schnell ermittelt werden.

Motiv: Kostspielige Drogensucht

Auf sein Motiv angesprochen gab der Angeklagte an, seit vielen Jahren kokainabhängig zu sein und das Geld für die Beschaffung der Droge gebraucht zu haben. Seit dem Tod seiner Mutter habe er den Halt verloren. Zuletzt seien es vier bis fünf Gramm Heroin täglich gewesen, wobei er für das Gramm 80 Euro hätte aufwenden müssen. Auch die in der Vergangenheit begangenen Straftaten seien komplett auf seine Drogenabhängigkeit zurückzuführen.

Bei der Ausführung der Taten sei der inzwischen verstorbene Mittäter federführend gewesen, erläuterte der Angeklagte. Der Komplize habe die Idee zu der praktizierten Verfahrensweise entwickelt, die Klebefolie angebracht und das Geld entnommen, während er selbst nur „Schmiere“ gestanden habe . Auch habe er nur einen geringeren Anteil an der Beute erhalten. Lediglich 400 Euro seien es in den angeklagten vier Fällen insgesamt gewesen.

Von der Staatsanwältin auf Fotos hingewiesen, räumte der Angeklagte allerdings ein, dass er der Mann sei, der unmittelbar vor einem Geldautomaten steht, während es sich bei dem Mittäter um den Mann im Hintergrund handele. Ein bloßes „Schmiere stehen“ nehme sie dem Angeklagten deshalb nicht ab, erklärte daraufhin die Staatsanwältin.

Insgesamt 28 Einträge im Vorstrafenregister

Nach Verlesung der insgesamt 28 Einträge im Vorstrafenregister durch den Vorsitzenden beantragte sie eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten und den gegen den Angeklagten erlassenen Haftbefehl aufrecht zu erhalten. Der Angeklagte habe sich die vielen gegen ihn verhängten Vorstrafen nicht zur Warnung dienen lassen und sei bereits sieben Monate nach seiner letzten Haftentlassung erneut und einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten, führte sie aus.

Die Verteidigerin zeigte sich über den hohen Strafantrag der Staatsanwältin erschüttert. Eine so hohe Strafe stünde zu den Taten außer Verhältnis, bemerkte sie. Das Handeln des Angeklagten bewege sich am Rande der Beihilfe, wenn nicht gar von bloßer Beihilfe auszugehen sei. Der Angeklagte habe schließlich bei der Tatausführung nur eine untergeordnete Rolle gespielt und lediglich einen geringen Beuteanteil erhalten, bekräftigte sie. Auch könne man einem Suchtkranken, wie es der Angeklagte sei, nicht zum Vorwurf machen, dass er sich Vorverurteilungen nicht habe zur Warnung dienen lassen. Auf einen konkreten Strafantrag verzichte sie, führte sie abschließend aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.