Gleich aus mehreren Gründen ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Landkreis. Der 28-Jährige war den Beamten zufolge am Sonntag nach dem Besuch der Kerwe mit seiner Freundin in Streit geraten. In der Folge kam es – nach den derzeitigen Erkenntnissen – zu einer Sachbeschädigung, einem Diebstahl sowie einer Körperverletzung.

Die Familie der jungen Frau schaltete die Polizei ein, weil der 28-Jährige anfing, in der Wohnung zu randalieren. Dabei sei auch eine Tür eingetreten und eine weitere beschädigt worden. Als die Streife wenig später vor Ort eintraf, hatte der Mann das Haus allerdings in unbekannte Richtung verlassen. Die Beamten fanden ihn erneut auf dem Kerwegelände. Ein Handy, das seiner Freundin gehört und das er hatte mitgehen lassen, rückte er freiwillig heraus. Darüber hinaus wurde ihm ein Platzverweis für die Wohnung der Partnerin erteilt.

Keine zwei Stunden später tauchte der 28-Jährige dort jedoch wieder auf und sorgte erneut für Ärger. Als sich ihm die Mutter seiner Freundin in den Weg stellte, schlug er der Frau mehrmals ins Gesicht. Ein weiterer Zeuge, der helfend eingreifen wollte, wurde laut Polizei ebenfalls am Arm verletzt. Der Täter flüchtete anschließend. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren zu.