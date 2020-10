Nach einem Kellerbrand auf dem Lämmchesberg in Kaiserslautern am Sonntag, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein Zusammenhang mit dem Brand in der Königstraße Ende September werde geprüft.

Am Sonntag löschte die Feuerwehr einen Kellerbrand in einem Wohnblock auf dem Lämmchesberg, in dem über 200 Personen wohnten. Wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern nun am Montag mitteilte, besteht nach den Ermittlungen der Polizei der dringende Tatverdacht gegen einen 35-jährigen Mann aus Kaiserslautern, dass er das Feuer durch Anzünden von Papier gelegt hat. Das Papier war in dem Keller gelagert. Das Feuer griff dann auf weitere Gegenstände und auf dort installierte Rohrleitungen über, bevor es gelöscht werden konnte. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 2000 Euro geschätzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern erließ die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Kaiserslautern Haftbefehl gegen den 35-Jährigen wegen Wiederholungsgefahr – der Mann ist einschlägig vorbestraft. Der 35-Jährige machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. Ihm wird schwere Brandstiftung, nämlich Brandstiftung an einem Wohnhaus, vorgeworfen. Der 35-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ein Zusammenhang zu dem Brand in der Königstraße in der Nacht vom 25. auf den 26. September wird geprüft. Die Ermittlungen dauern an.