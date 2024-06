Ein Hundebiss im Uni-Wohngebiet hat am späten Montagabend die Polizei auf den Plan gerufen. Einer Mitteilung zufolge war eine 62 Jahre alte Frau gegen 17 Uhr auf einem Waldweg unterwegs, als sie von einem fremden Hund in den Oberschenkel gebissen wurde. Die Halterin hatte den Vierbeiner zwar an der Leine, allerdings riss sich das Tier los und attackierte die Frau. Die Halterin rannte im Anschluss dem flüchtenden Hund hinterher.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Hundehalterin geben können, sollen sich mit der Polizei in Verbindung setzen unter der Telefonnummer 0631 3692250.