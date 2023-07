Etwas mehr als drei Wochen ist es her, dass die Nachricht eines Hacker-Angriffs an der Hochschule die Runde machte. Die Cyber-Kriminellen verschlüsselten Daten, forderten für die Freischaltung Geld. Das Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft ermitteln seitdem. Um den Schaden einzudämmen, wurde in einem ersten Schritt sämtliche IT-Infrastruktur vom Netz genommen. Mitarbeiter und Studierende der Hochschule waren zunächst nicht mehr per E-Mail erreichbar, Arbeitsgeräte wie Laptops konnten nicht genutzt werden, selbst die Telefonanlage war kurzzeitig ausgeschaltet.

Dennoch flossen Daten von Mitarbeitern und Studierenden ab. Wie die Hochschule mittlerweile mitgeteilt hat, wurden die Daten im Darknet zur Auktion angeboten. Der Teil der Daten, der nicht verkauft wurde, sei nun im Darknet zum Download veröffentlicht, erklärt die Hochschule auf ihrer provisorischen Internetseite (www.hs-kl-offline.de) weiter.

Keine Angaben zu den Tätern

Das Landeskriminalamt (LKA) und die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz ermitteln wegen Computersabotage und Erpressung, wie die Landeszentralstelle Cybercrime (LZC), die bei der Generalstaatsanwaltschaft angesiedelt ist, auf Anfrage mitgeteilt hat. Da umfangreiches Datenmaterial auszuwerten sei, könnten noch keine Angaben zum Vorgehen der Täter, ihrer Herkunft oder zur Zahl der Betroffenen, deren Daten veröffentlicht wurden, gemacht werden.

Bei den geleakten Daten handele es sich nach dem bisherigen Stand der Auswertung überwiegend um E-Mail-Verkehr mit und von der Hochschule Kaiserslautern, wobei viele E-Mails Anhänge wie Ausweiskopien enthalten hätten, so die LZC.