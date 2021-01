Der Alnatura-Markt in der Königstraße wird voraussichtlich Ende März wieder öffnen. Das teilte das Unternehmen auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Hintergrund der Schließung sind Schäden, die beim Löschen eines Großbrandes im Nebengebäude, im Sanitätshaus Ank, im September entstanden sind. Durch die Löscharbeiten ist laut Alnatura Wasser in den Markt eingedrungen und dort Trockenbauwände beschädigt. Diese mussten ausgetauscht werden. „Da Rückbau und Trocknungsprozess etwas länger dauern als anfangs abzusehen war, hat sich der Eröffnungstermin entsprechend verschoben“, teilt das Unternehmen weiter mit. Ursprünglich hatte der Markt im Januar wieder eröffnen wollen. Den Mitarbeitern entstehe durch die längere Schließung kein Nachteil. Bis zur Eröffnung könne das Team „bei vollem Gehalt zu Hause bleiben“, so das Unternehmen. RHEINPFALZ-Leser Josef Schmitt hatte sich am Lesertelefon nach dem Eröffnungstermin erkundigt.