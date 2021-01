Die Kläranlage in Bann kann voraussichtlich ab Mitte der Woche wieder den Regelbetrieb aufnehmen. Das teilte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, Peter Degenhardt, am Montag auf Anfrage mit. „Die heutigen Laborwerte sind vielversprechend.“ Ursprünglich hieß es, dass die Anlage eventuell schon zu Wochenanfang wieder normal arbeiten kann. Doch dazu müssen sich zunächst die Bakterienkulturen, die für die Reinigung des Abwassers sorgen, ausreichend regeneriert haben. Diese „Biologie“ der Kläranlage war Anfang der vergangenen Woche durch das Einleiten eines Giftstoffs in die örtliche Kanalisation zerstört worden.

Laborergebnis liegt noch nicht vor

Um was für eine Substanz es sich dabei gehandelt hat, ist noch immer unklar. „Das Labor hat uns mitgeteilt, dass ein Ergebnis hinsichtlich des toxischen Stoffs erst in einigen Tagen vorliegen wird“, gibt der Bürgermeister Auskunft. Er geht davon aus, dass ein Bürger der Gemeinde Lösungs-, Pflanzenschutzmittel oder ähnlich gefährliche Stoffe aus Bequemlichkeit in den Kanal geschüttet hat. Nachdem der Schaden am Dienstag entdeckt wurde, hat die Verbandsgemeinde Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Gewässerverunreinigung gestellt. Degenhardt bittet um Hinweise auf den Verursacher (Telefon 06371/92290 oder 06371/83-0). Bis die Bännjer Kläranlage wieder arbeitet, wird das Abwasser durch einen Schlauch nach Queidersbach in die dortige Kanalisation geleitet und in Kaiserslautern geklärt.