Die CDU-Stadtratsfraktion hat sich besorgt über die zunehmenden Gewaltausbrüche in der Innenstadt von Kaiserslautern geäußert. Die Berichte über plötzliche Angriffe von Männergruppen, die sogar mit Stangen und Macheten auf andere losgingen wie jüngst am Stiftplatz, machten sprachlos. Auch die jüngste Messerattacke in der Altstadt sei in Kaiserslautern keine Ausnahme mehr.

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion, Manfred Schulz, wirft der Stadtspitze vor, die zunehmenden Gewaltexzesse tatenlos hinzunehmen. „Wir fordern die Ordnungsdezernentin jetzt dringend zum Handeln auf.“ Die CDU-Fraktion fordere seit vielen Jahren, eine Kameraüberwachung in der Kaiserslauterer Innenstadt einzuführen. „Leider geht es nicht mehr anders“, so Schulz. Die problematischen Plätze seien seit langem bekannt. Hierzu gehörten der Stiftsplatz, das Bahnhofsumfeld, der Rathaus- und Theatervorplatz und der Bereich um das Einkaufszentrum „K in Lautern“. Die ideologischen Vorbehalte seien vor dem Hintergrund der technischen Weiterentwicklung der Kameras nicht mehr haltbar. Intelligente Kameras zeichneten nur noch dann Bilder auf, wenn es ungewöhnliche Bewegungsmuster gebe, wie sie sich beim Schlagen und Treten ergeben. In der Vergangenheit seien entsprechende Forderungen und Anträge der CDU stets abgelehnt worden. „Videoüberwachung dient nicht nur der Sammlung von Beweismaterial bei der Auswertung von Videoaufzeichnungen, sondern hat auch eine nachgewiesen präventive Wirkung. Andere Städte haben mit Videoüberwachung gute Erfahrungen gemacht. Dort sind nicht nur Ermittlungserfolge, sondern Rückgänge an Straftaten zu verzeichnen“, so Schulz.

Zudem mehr Streifenpolizisten gefordert

Das Gegenargument, Kameraüberwachung führe zu Verdrängungseffekten und die strafbaren Handlungen würden nur verlagert, will Schulz nicht gelten lassen. Auch von Sicherheitsexperten werde das Argument nicht geteilt. Die CDU-Fraktion fordert den Kriminalpräventiven Rat „Initiative Sicheres Kaiserslautern“ auf, seine bisher ablehnende Haltung zur Kameraüberwachung zu korrigieren. Schulz verweist auch auf die Zuständigkeit des Landes für die öffentliche Sicherheit: „Wir brauchen dringend mehr Streifenpolizisten in der Innenstadt. Die Polizeibehörden in Kaiserslautern müssten personell so ausgestattet werden, dass regelmäßige Polizeistreifen, gerade auch in den Nachtstunden und am Wochenende, ermöglicht werden. Die Polizei sei personell unterbesetzt.