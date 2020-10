Nach dem Fund einer 2,20 Meter langen Würgeschlange auf einem Feldweg bei Schallodenbach hat die Tierrechtsorganisation Peta 500 Euro Belohnung für Hinweise auf den Besitzer der Boa constrictor ausgesetzt. Wie am Montag berichtet, hatte ein Spaziergänger mit seinem Hund am frühen Sonntagabend das exotische Tier zwischen Schallodenbach und Mehlbach entdeckt. Die Schlange war vermutlich ausgesetzt worden und zeigte sich aufgrund der Kälte lethargisch. Sie hätte aufgrund der Temperaturen nicht lange überlebt. Die Boa wurde von den Tierrettern des Tierschutzvereins Kindsbach eingefangen und in die Obhut der Reptilienhilfe Saar übergeben.

Peta fordert grundsätzliches Haltungs- und Verkaufsverbot von Exoten

Aufgrund von Vorfällen wie diesen fordert Peta ein grundsätzliches Haltungs- und Verkaufsverbot von exotischen Tieren in Privathaushalten. Mit der Belohnung in Höhe von 500 Euro hofft die Organisation den ehemaligen Halter der Schlange zu ermitteln (Telefon 0711-8605910, auch anonym). „Eine ausgesetzte Schlange in dieser Größe stellt eine Gefahr für den Menschen und andere Lebewesen dar. Wir möchten helfen, aufzuklären, von wem der Exot ausgesetzt wurde“, sagt Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. Üblicherweise hätten sich die Käufer solcher Tiere nicht ausreichend mit den Bedürfnissen der anspruchsvollen Lebewesen auseinandergesetzt haben. „Sie wachsen ihnen oft buchstäblich über den Kopf.“

Der Tierschutzverein Kindsbach bittet ebenfalls um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls und nimmt unter der Notfallnummer 0174/8158325 Hinweise zu der Herkunft der Schlange entgegen.