Wenn beim Spaziergehen der Matsch in die Schuhe quillt, oder man schon gar nicht mehr weiß, wohin man überhaupt treten soll, ohne aus- oder wegzurutschen, dann macht so ein Spaziergang keine rechte Freude. Wenn dann gar ein ausgewiesener Wald-Wanderweg nicht mehr als solcher erkennbar ist, dann ist es besonders ärgerlich.

Genauso empfindet es wohl Hans Günter Mayer aus Morlautern, der fast täglich mit seinem Nachbarn von Morlautern aus eine etwa zehn Kilometer Runde durch den Wald zwischen Eselsbachtal und Otterberg geht. Was ihn stört, ist der aufgewühlte Zustand des Wald-Wanderweges unter anderem im Bereich Hoher Fels. Auch ärgert er sich, dass solche zerstörten Wege anschließend nicht mehr in einen guten Zustand versetzt werden, sondern vielfach geschottert werden. „Nach unserer Meinung werden durch die ,maschinelle Waldbewirtschaftung’ die ausgewiesenen Waldwege zerstört und im Nachgang nicht mehr in den ursprünglichen Zustand gebracht. Als Straßenbauingenieur in Rente mit 40 Jahren Berufserfahrung traue ich mir diese Beurteilung zu“, lässt er wissen.

Je nässer der Boden, desto größer die Schäden

„In der Tat ist der Waldweg schwierig zu begehen. Er wurde durch eine im Dezember 2020 begonnene Holzerntemaßnahme stark beansprucht“, sagt dazu der für diesen Waldabschnitt zuständige Otterberger Forstamtsleiter Markus Gatti und verweist darauf, dass die Maßnahme neben der Ernte von Holz auch der Vorbereitung von ökologischen Maßnahmen zur Stabilisierung der Wälder dient. „Wir werden den Weg demnächst wieder Instand setzen“, verspricht Gatti. Allerdings seien dazu mehrere Wochen notwendig. Die Witterungsverhältnisse seien entscheidend. Durch den langanhaltenden Regen im Winter, der ja für den Wald unbezahlbar sei, seien natürlich auch die Wege entsprechend durchnässt gewesen. „Je nässer, umso größer sind die Schäden durch die Forstmaschinen und bei Nässe ist es schwierig, einen Waldweg wieder herzustellen“, verweist der Forstamtsleiter auch auf eine weitere noch anhaltende Belastung des Weges bei der Holzabfuhr durch die großen Lkws. Wenn abzuschätzen ist, dass die Holzabfuhr gesichert erfolgt, warte der Forst diese meist noch ab, bevor der Waldweg wiederhergestellt wird. Im vorliegenden Fall kann laut Gatti der Holzkäufer aber keinen Abfuhrtermin benennen.

Forst will den Weg bald wieder begehbar machen

„Da es sich um einen stark frequentierten Wanderweg handelt, werden wir versuchen schon bald den Weg ,begehbar’ zu machen, obwohl wir mit einer weiteren Beeinträchtigung rechnen müssen“, lautet die Antwort von Gatti auf die Frage von Hans-Günter Mayer, wann der Wanderweg wieder in einem passablen Zustand sein wird.

„Ich ziehe bei Wanderungen sowieso, aber auch bei Spaziergängen durch Wald und Flur immer gutes Schuhwerk an. Schlammpartien oder Wasserpfützen machen sich dann nur noch bei der Schuhreinigung bemerkbar“, lautet noch ein ganz persönlicher Tipp des Försters.