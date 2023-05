Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nachdem am Dienstag erneut mindestens 100 tote Brassen am Gelterswoog gesichtet wurden, geht die Suche nach der Ursache des Fischsterbens weiter. Am Mittwochmittag wurden Tonnen am Gelterswoog aufgestellt, um die Tierkadaver zu entsorgen.

Die untere Wasserbehörde wie auch die Kriminalpolizei waren bereits am Dienstagabend erneut vor Ort. Am Mittwochnachmittag war die Feuerwehr mit Booten am Gelterswoog zugange, um die toten Fische vor allem im Schilf einzusammeln.