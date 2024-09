Martin Gugel vom Führungsdienst der Feuerwehr ist entsetzt. Am Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter in Kaiserslautern mindestens sieben Mal mutwillig einen Brandmelder manipuliert und einen Alarm ausgelöst. Der Feuerwehrmann verurteilt das scharf. Betroffen waren unter anderem das Westpfalz-Klinikum, das Rathaus, die Psychiatrie und die Fackelpassage. In allen Fällen entpuppt sich die Feuermeldung als Fehlalarm. Martin Gugel, seit über 30 Jahren bei der Berufsfeuerwehr, hat so etwas noch nie erlebt. „Das bringt die Einsatzkräfte an ihre Grenzen“, und könne im Zweifelsfall Menschenleben kosten. Erste Personenbeschreibungen liegen der Polizei vor.

